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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Samsung Electronics удостоился амнистии и теперь сможет занять пост председателя совета директоров
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Как и планировалось, поясняет Bloomberg, в этом месяце вице-президент и наследник основанной его дедом корпорации Samsung Electronics Ли Джэ-Ён (Lee Jae-yong) смог претендовать на амнистию в рамках уголовного дела о взяточничестве, по приговору к которому он уже отбыл 18 месяцев в заключении, прежде чем выйти на свободу год назад в рамках аналогичной акции со стороны южнокорейских органов правосудия.

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Источник изображения: Bloomberg

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Теперь с Ли Джэ Ёна снимаются оставшиеся обвинения по этому делу, и он получает формальную возможность выдвигать свою кандидатуру на пост председателя совета директоров Samsung Electronics, который пустовал с момента смерти его отца в 2020 году. Амнистированный бизнесмен принёс публичные извинения за действия, в которых его обвиняли, и пообещал «начать всё с чистого листа» и действовать на благо общества ради совместного развития. Первоначальный приговор суда предусматривал тюремное заключение сроком на 30 месяцев, но фактически Ли Джэ Ён отбывал наказание лишь на протяжении 18 месяцев. Менять место работы и должность он не мог по условиям досрочного освобождения, состоявшегося год назад, но теперь эти ограничения снимаются.

#samsung #samsung electronics
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