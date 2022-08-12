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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В целом сроки поставок чипов сокращаются, но проблемы остаются
Сроки ожидания всё ещё в два раза выше нормы.
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Издание Bloomberg традиционно ссылается на статистику Susquehanna Financial Group, которая позволяет понять, как изменяется ситуация в полупроводниковой отрасли с поставками полупроводниковых компонентов. Авторы исследования утверждают, что уже третий месяц подряд средние сроки ожидания заказанной партии чипов сокращаются, пусть и достаточно медленно. В июле, например, они последовательно сократились с 27 до 26,9 недели.

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Источник изображения: Apple

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Ряд наименований всё равно остаётся в дефиците – например, силовая электроника, сроки ожидания которой в июле даже последовательно выросли с 31,3 до 32 недель. Среди клиентов, по словам авторов исследования, до сих пор практикуется оформление заказа на большее количество компонентов, чем реально требуется для производства изделий в конкретный момент. Средние сроки ожидания заказанных чипов пока в два раза выше нормальных, поэтому говорить о победе над дефицитом рано, хотя ситуация планомерно улучшается.

#аналитика #полупроводники #дефицит
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