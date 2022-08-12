По данным Bloomberg, компания Apple даже в условиях наблюдаемого многими участниками рынка спада спроса в сегменте смартфонов не собирается сокращать количество заказываемых у подрядчиков iPhone, рассчитывая по итогам текущего года продать примерно столько же смартфонов, сколько удалось реализовать в прошлом году – 220 млн штук.
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С 2021 года Apple стремится продавать по 90 млн iPhone нового поколения после их выхода осенью в оставшееся до конца года время, вряд ли этот целевой показатель будет снижен в текущем году, хотя до прошлого года он обычно не превышал 75 млн устройств. По мнению аналитиков Piper Sandler, компания Apple почти не сталкивается со снижением спроса на свои смартфоны в нынешних макроэкономических условиях.