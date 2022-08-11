Так долго, насколько это будет позволять ситуация.

На шестом году жизненного цикла игровая консоль Nintendo Switch продолжает пользоваться стабильным спросом. Во втором квартале количество реализованных устройств этого семейства сократилось на 23%, но это не мешает президенту компании Сунтаро Фурукаве (Shuntaro Furukawa) в интервью Nikkei Asian Review с уверенностью говорить о намерениях компании до марта 2023 года реализовать за предшествующие 12 месяцев около 21 млн экземпляров Nintendo Switch. С момента анонса, напомним, компания смогла продать более 111 млн консолей этой серии, по своей популярности она уступает только Game Boy.

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Источник изображения: Nintendo

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Президент Nintendo счёл нужным отметить, что компания не собирается повышать цены на Nintendo Switch, хотя издержки компании неизбежно растут — не только из-за дорожающих компонентов, но и по причине роста цен на логистику. В сохранении существующих цен на консоли глава компании видит определённую ответственность перед покупателями. Впрочем, слабеющая иена делает экспорт консолей более выгодным, хотя и затраты на закупку импортных комплектующих тоже растут. Меньше всего компания зарабатывает на каждом экземпляре Switch с OLED-дисплеем. Ситуация с дефицитом компонентов к настоящему моменту уже начала улучшаться, но спрос по-прежнему превышает предложение.