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Новости Hardware Алексей Сычёв
Nintendo обещает не повышать цены на игровые консоли семейства Switch
Так долго, насколько это будет позволять ситуация.
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На шестом году жизненного цикла игровая консоль Nintendo Switch продолжает пользоваться стабильным спросом. Во втором квартале количество реализованных устройств этого семейства сократилось на 23%, но это не мешает президенту компании Сунтаро Фурукаве (Shuntaro Furukawa) в интервью Nikkei Asian Review с уверенностью говорить о намерениях компании до марта 2023 года реализовать за предшествующие 12 месяцев около 21 млн экземпляров Nintendo Switch. С момента анонса, напомним, компания смогла продать более 111 млн консолей этой серии, по своей популярности она уступает только Game Boy.

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Источник изображения: Nintendo

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Президент Nintendo счёл нужным отметить, что компания не собирается повышать цены на Nintendo Switch, хотя издержки компании неизбежно растут — не только из-за дорожающих компонентов, но и по причине роста цен на логистику. В сохранении существующих цен на консоли глава компании видит определённую ответственность перед покупателями. Впрочем, слабеющая иена делает экспорт консолей более выгодным, хотя и затраты на закупку импортных комплектующих тоже растут. Меньше всего компания зарабатывает на каждом экземпляре Switch с OLED-дисплеем. Ситуация с дефицитом компонентов к настоящему моменту уже начала улучшаться, но спрос по-прежнему превышает предложение.

#игровые консоли #цены #nintendo #nintendo switch
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