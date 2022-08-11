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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple iPhone нового поколения в среднем окажется на 15% дороже предшественника
Но модели начального уровня могут и не подорожать.
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Ещё не успели высохнуть чернила на квартальном отчёте Foxconn, как известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) выступил с прогнозом, согласно которому средняя цена реализации смартфонов Apple iPhone следующего поколения окажется на 15% выше, чем у предшественников, расположившись в диапазоне от $1000 до $1050 за устройство.

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Источник изображения: Apple

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Строго говоря, о неизбежности повышения цен на все модели семейства iPhone 14 это ещё не говорит, поскольку спрос может сместиться в сторону более дорогих версий, а цена начального варианта «для успокоения общественности» номинально останется на прежнем уровне. Примеры подобной маркетинговой манипуляции можно найти в автомобильном сегменте. Эксперт считает, что на долю Foxconn придётся до 60-70% заказов на выпуск смартфонов Apple нового поколения, а потому выручка подрядчика по итогам года увеличится, что и отражается в собственном прогнозе этого партнёра Apple.

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #iphone #foxconn
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