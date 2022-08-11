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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новой версии Porsche Taycan Turbo S удалось обойти Tesla на северной петле Нюрбургринга на две секунды
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Одержимость числовыми показателями, как иллюстрирует описываемая сайтом Electrek история, присуща не только мастерам экстремального разгона компьютерных компонентов. В 2019 году марка Porsche обновила рекорд гоночной трассы в Нюрбургринге для серийных машин с помощью электромобиля Taycan Turbo S, который тогда только выходил на рынок. Компании Tesla потребовалась пара лет, чтобы выпустить электромобиль Model S Plaid, способный перекрыть этот рекорд, и в прошлом году данная модель прошла северную петлю трассы за 7 минут 35,6 секунды.

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Источник изображения: YouTube, Porsche

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Уязвлённое самолюбие немецкого конкурента не позволило специалистам Porsche сидеть без дела, и на этой неделе компания вернула себе титул чемпиона Нюрбургринга среди серийных автомобилей. В новой версии электромобиля Porsche Taycan Turbo S пилот корпоративной команды Ларс Керн (Lars Kern) прошёл трассу за 7 минут 33 секунды. Это новый рекорд для серийно выпускаемых электромобилей. Правда, обеспечивающий такую динамику пакет опций для Porsche Taycan Turbo S пока можно получить только в Германии при покупке экземпляра 2023 модельного года. Он включает комплект 21-дюймовых колёс с шинами Pirelli P Zero Corsa, которые по своему составу близки к резине для профессиональных гонок, а также обновление управляющего программного обеспечения для элементов силовой установки электромобиля.

#tesla #электромобили #гонки #porsche
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