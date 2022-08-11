В годовом сравнении прирост составил почти 50%.

В середине июля компания TSMC отчитывалась о результатах второго квартала, но на скрываемом от российских посетителей сайте компании вчера появился пресс-релиз о финансовых результатах июля, поскольку в традициях этого контрактного производителя чипов ежемесячная публикация отчётности. Июльская выручка достигла $6,23 млрд в эквиваленте по текущем курсу, увеличившись последовательно на 6,2% и продемонстрировав солидный прирост на 49,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Всего же с начала текущего года, за его первые семь месяцев, выручка TSMC составила около $40,5 млрд, что на 41,1% выше результата аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать динамику увеличения выручки TSMC помесячно, то сильнее всего она выросла в мае, на 65,3% год к году, но июль оказывается на третьем месте по величине прироста после апреля с его 55%.