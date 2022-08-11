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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC по итогам июля выручила рекордные $6,23 млрд
В годовом сравнении прирост составил почти 50%.
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В середине июля компания TSMC отчитывалась о результатах второго квартала, но на скрываемом от российских посетителей сайте компании вчера появился пресс-релиз о финансовых результатах июля, поскольку в традициях этого контрактного производителя чипов ежемесячная публикация отчётности. Июльская выручка достигла $6,23 млрд в эквиваленте по текущем курсу, увеличившись последовательно на 6,2% и продемонстрировав солидный прирост на 49,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Источник изображения: TSMC

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Всего же с начала текущего года, за его первые семь месяцев, выручка TSMC составила около $40,5 млрд, что на 41,1% выше результата аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать динамику увеличения выручки TSMC помесячно, то сильнее всего она выросла в мае, на 65,3% год к году, но июль оказывается на третьем месте по величине прироста после апреля с его 55%.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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