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Новости Hardware Алексей Сычёв
Обострение политической ситуации вынудило бывшего президента Arm покинуть совет директоров китайской SMIC
Британский ветеран счёл уместным подчиниться политическому вектору США.
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Тюдор Браун (Tudor Brown), как на поминает Bloomberg, в 1990 по 2012 годы работал президентом британского холдинга Arm, разрабатывающего процессорные архитектуры, которые сейчас находят применение не только в мобильном, но и серверном, а также настольном сегментах. По крайней мере, усилия Apple по переводу своих процессоров на собственную архитектуру позволили Arm существенно укрепить позиции в потребительском сегменте.

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Источник изображения: Marvell

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Источник сообщает, что на фоне усугубившихся противоречий между КНР и США после девяти лет пребывания в составе совета директоров SMIC его решил покинуть Тюдор Браун, выразив сожаление по этому поводу на страницах социальной сети для профессионалов LinkedIn. Китайская SMIC является крупнейшим в стране контрактным производителем чипов, и она успела привлечь немало зарубежных управленцев с опытом работы в полупроводниковой отрасли. Санкции США в отношении этого китайского производителя в последние пару лет усилились. Сперва была запрещена поставка для нужд компании технологического оборудования, позволяющего выпускать 10-нм чипы, а теперь очередь дошла и до менее совершенных 14-нм чипов.

#полупроводники #литографическое производство #arm #китай #санкции #сша #smic
3
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ахахах
08:30
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Test Test
08:29
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