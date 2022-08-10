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Blackview представит Tab 13 планшет с 10 ГБ ОЗУ, сертификацией TÜV Rheinland и Android 12
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Китайская компания Blackview готовится к презентации нового планшетного компьютера. После Blackview Tab 8, который сразу же оказался очень популярным, дебют новых моделей стал только вопросом времени. В ассортименте производителя из Поднебесной есть модели Tab 10 Pro, Tab 11 и Tab 12, а совсем скоро состоится премьера планшета нового поколения – Blackview Tab 13.



Он получит дисплей диагональю 10,1 дюйма с защитой для глаз, сертифицированной немецкой организацией TÜV Rheinland. Этим не может похвастаться ни одно устройство из ассортимента компании Blackview. В основу экрана будет положена жидкокристаллическая панель формата Full HD+. Для комфортной работы в ночное время пользователи смогут активировать тёмную тему и режим чтения.



Ёмкость аккумуляторной батареи в Blackview Tab 13 составит 7280 мА*ч. Это рекордный показатель среди всех планшетных компьютеров компании из Китая. Полного заряда аккумулятора хватит на 5,5 часа игр и просмотра видео, на 6,4 часа сёрфинга в интернете или на 16 часов прослушивания музыки. Разговаривать по телефону можно без остановки в течение 30 часов, а время работы в режиме ожидания составит 1080 часов, то есть 45 дней.



Blackview Tab 13 будет оборудован 6 ГБ оперативной памяти, но технология расширения ОЗУ позволит увеличить объём оперативки на 4 ГБ, используя пространство встроенного хранилища. Сам флеш-накопитель будет иметь вместимость 128 ГБ и будет поддерживать расширение картами памяти максимальным объёмом 1 ТБ.



Одной из особенностей предстоящего планшета станет поддержка технологии SIMO 1.0. Функция Simo Internet обеспечит пользователя доступом в Интернет в любом месте и в любое время. Правда, она доступна не во всех регионах.



Blackview Tab 13 получит поддержку режима PC Mode, который обеспечит комфортную работу планшета в режиме персонального компьютера. Пользователи смогут запускать несколько программ в разных окнах. Это понадобиться тем, кто часто проводит онлайн-конференции. Также будет возможность подключать клавиатуру и использовать компьютерную мышь.



Программной основой планшета станет фирменная прошивка DokeOS_P 3.0 на базе операционной системы Android 12. Аппаратная платформа будет построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio G85 без поддержки сотовых сетей пятого поколения.



Разрешение основной камеры составит 13 МП + 0,3 МП. Также Blackview Tab 13 сможет похвастаться стереофоническими динамиками и 8-мегапиксельной фронтальной камерой на базе датчика изображения компании Samsung. Толщина корпуса планшета составит 7,7 мм, а вес – 450 граммов.



Рекомендованная производителем стоимость Blackview Tab 13 пока что не уточняется. Но ожидается, что планшет станет представителем среднебюджетного класса. Презентация и старт продаж модели нового поколения запланированы на 22 августа 2022 года.
#blackview
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