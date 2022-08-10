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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC уже получила заказы Qualcomm на изготовление чипов по техпроцессам тоньше 7 нм
Но это не значит, что нужно сокращать сотрудничество с другими подрядчиками.
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Оценка существующих рисков для бизнеса руководством TSMC чем-то напоминает позицию GlobalFoundries. Если последняя просто не зависит в существенной степени от тех сегментов рынка, на которых наблюдается спад спроса, то TSMC рассчитывает, что в этом полугодии снижение объёмов заказов на одних направлениях будет компенсировано ростом на других. По итогам полугодия, как сообщает сайт DigiTimes, компания TSMC всё равно рассчитывает увеличить выручку, и возникшее у ряда крупных клиентов затоваривание складов не станет для неё помехой.

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Источник изображения: DigiTimes

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Попутно сообщается, что TSMC уже получила заказы Qualcomm на изготовление процессоров данной марки по технологиям тоньше 7 нм. Некоторое время назад рассуждения о недовольстве Qualcomm уровнем выхода годной продукции на конвейере Samsung активно использовались в качестве информационных поводов, но американский бесфабричный разработчик мобильных процессоров старается максимально диверсифицировать риски, сотрудничая с разными подрядчиками по выпуску чипов. В их число по этой причине попадают не только TSMC и Samsung, но и UMC, а также GlobalFoundries. С последней Qualcomm недавно заключила соглашение на увеличение объёмов закупаемых изделий сроком до 2028 года на сумму более $4 млрд. При этом очевидно, что передовую литографию Qualcomm могут предложить только TSMC и Samsung, поэтому сотрудничество с ними для компании неизбежно.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #qualcomm #globalfoundries #umc
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