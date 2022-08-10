И дальше будет только хуже.

Возможными последствиями вступления Южной Кореи в «антикитайский технологический альянс» уже озаботились некоторые представители корейского бизнеса, ведь между странами в сфере полупроводников существует серьёзный товарооборот, а китайские предприятия корейских компаний выпускают приличную часть микросхем памяти, поставляемой не только на местный, но и на мировой рынок.

реклама

Как сообщает Business Korea со ссылкой на корейские таможенные органы, в первой половине текущего года денежный эквивалент экспорта в Китай оборудования для производства микросхем снизился на 51,89 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $694,8 млн.

Источник изображения: Business Korea

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В прежние годы КНР формировала до 60% экспорта профильного оборудования из Южной Кореи. Во-первых, оно используется на предприятиях Samsung и SK hynix на территории Китая. Во-вторых, в покупке корейского оборудования заинтересованы исконно китайские производители памяти типа YMTC, CXMT, а также многопрофильного контрактного гиганта SMIC. В условиях дальнейшего усиления санкций против Китая местным производителям останется уповать лишь на его разработку собственными силами, поскольку южнокорейский канал до сих пор оставался главной альтернативой поставкам из США.