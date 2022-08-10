Возможными последствиями вступления Южной Кореи в «антикитайский технологический альянс» уже озаботились некоторые представители корейского бизнеса, ведь между странами в сфере полупроводников существует серьёзный товарооборот, а китайские предприятия корейских компаний выпускают приличную часть микросхем памяти, поставляемой не только на местный, но и на мировой рынок.
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Как сообщает Business Korea со ссылкой на корейские таможенные органы, в первой половине текущего года денежный эквивалент экспорта в Китай оборудования для производства микросхем снизился на 51,89 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $694,8 млн.
В прежние годы КНР формировала до 60% экспорта профильного оборудования из Южной Кореи. Во-первых, оно используется на предприятиях Samsung и SK hynix на территории Китая. Во-вторых, в покупке корейского оборудования заинтересованы исконно китайские производители памяти типа YMTC, CXMT, а также многопрофильного контрактного гиганта SMIC. В условиях дальнейшего усиления санкций против Китая местным производителям останется уповать лишь на его разработку собственными силами, поскольку южнокорейский канал до сих пор оставался главной альтернативой поставкам из США.