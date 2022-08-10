Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries считает, что спад на потребительском рынке её не коснётся
А как же заказы AMD?
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Поскольку с недавних пор компания GlobalFoundries является публичной, она регулярно публикует финансовую отчётность и делает прогнозы на будущее. В минувшем квартале она смогла выручить почти $2 млрд, превзойдя как собственные ожидания, так и прогнозы отраслевых аналитиков. В годовом сравнении выручка компании выросла на 23%.

реклама

Источник изображения: The Poughkeepsie Journal

В текущем квартале GlobalFoundries рассчитывает выручить не менее $2,035 млрд, и её не пугают наблюдаемые в потребительском сегменте трудности, поскольку её деятельность преимущественно ориентирована на нужды серверного, промышленного и автомобильного секторов. Фактически, её мощности законтрактованы полностью до конца 2023 года, и она расширяла бы их более активно, если бы не задержки с поставками требуемого технологического оборудования. Именно перенос сроков поставки оборудования заставляет GlobalFoundries урезать сумму капитальных затрат на текущий год с $4,25 до $3,5 млрд.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Компания также рассчитывает получить субсидии от властей США, поскольку собирается не только расширить уже имеющееся передовое предприятие в штате Нью-Йорк, но и построить рядом ещё одно. В этом случае GlobalFoundries сможет претендовать на поддержку из государственного бюджета США из расчёта до $3 млрд на одно предприятие. Как уже отмечалось, объёмы выпуска чипов по заказу Qualcomm этот производитель увеличит более чем в два раза в оставшееся до 2028 года время.

#аналитика #финансы #полупроводники #globalfoundries #кризис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel могут достаться до $15 млрд субсидий со стороны США в ближайшие пять лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
73
Главные игры августа 2022 года
1
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
28
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
6

Сейчас обсуждают

2rasmus
12:08
Я не советую тебе ничего, просто написал название твоего работодателя. Всё правильно, деньги не пахнут.
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Stupid Miner
12:08
Чет ты хуйню несёшь . Зелибоба до последнего какла будет воевать , так что прячься от военкомата
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
12:06
Почему нет реакции Москвы? После взрывов на военном аэродроме в крымской Новофедоровке российские медиа обнародовали целый ряд версий о причинах. Но ни одна не подразумевала украинского участия в про...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
FiSSmus
12:05
Все это чёс! Сайт работает.
Русские хакеры из KillNet обрушили сайт американского производителя систем HIMARS
Kira625
12:03
Ближе к зиме отечественные барыги окончательно сольют али. ;)
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Aleksei Byevich
12:03
Инсайдеры-это бабульки ,которые слышат звон ,но не знают где он))))
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
Kira625
12:01
31 июля? Писец они тормоза. Или они про поиск по картинкам вообще не знают?
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
12:00
орки - рашисты. потому что тупые их много и думают только как пожрать грабить и убивать.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
wwr222
11:59
Как только Тина появится сам знаешь, где, так и будет, обещаю... Сам хочу поиграть.
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
wwr222
11:58
Сначала разберись с технической стороной вопроса, а потом лезь с советами...
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем