А как же заказы AMD?

Поскольку с недавних пор компания GlobalFoundries является публичной, она регулярно публикует финансовую отчётность и делает прогнозы на будущее. В минувшем квартале она смогла выручить почти $2 млрд, превзойдя как собственные ожидания, так и прогнозы отраслевых аналитиков. В годовом сравнении выручка компании выросла на 23%.

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Источник изображения: The Poughkeepsie Journal

В текущем квартале GlobalFoundries рассчитывает выручить не менее $2,035 млрд, и её не пугают наблюдаемые в потребительском сегменте трудности, поскольку её деятельность преимущественно ориентирована на нужды серверного, промышленного и автомобильного секторов. Фактически, её мощности законтрактованы полностью до конца 2023 года, и она расширяла бы их более активно, если бы не задержки с поставками требуемого технологического оборудования. Именно перенос сроков поставки оборудования заставляет GlobalFoundries урезать сумму капитальных затрат на текущий год с $4,25 до $3,5 млрд.

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Компания также рассчитывает получить субсидии от властей США, поскольку собирается не только расширить уже имеющееся передовое предприятие в штате Нью-Йорк, но и построить рядом ещё одно. В этом случае GlobalFoundries сможет претендовать на поддержку из государственного бюджета США из расчёта до $3 млрд на одно предприятие. Как уже отмечалось, объёмы выпуска чипов по заказу Qualcomm этот производитель увеличит более чем в два раза в оставшееся до 2028 года время.