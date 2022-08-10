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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel могут достаться до $15 млрд субсидий со стороны США в ближайшие пять лет
И это вряд ли поможет компании обогнать TSMC.
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Министерству торговли США только предстоит выработать критерии распределения субсидий на строительство полупроводниковых производств на территории страны, но сам факт подписания профильного пакета законов президентом Байденом уже вдохновил экспертов Bank of America на рассуждения о шансах Intel на успех в технологической гонке за TSMC.

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Источник изображения: Intel

Напомним, что действующее руководство Intel убеждено в способности компании к середине десятилетия освоить выпуск чипов по технологии 18A и превзойти тем самым технологические возможности тайваньского контрактного гиганта TSMC. Авторы аналитической записки ставят под сомнение способность Intel добиться поставленной цели, одновременно указывая на ещё одно слабое место законодательной инициативы: на развитие выпуска чипов по зрелым технологиям для нужд автопрома власти США выделили всего $2 млрд. И та же компания Intel в этом отношении ничего для автомобильной промышленности, по большому счёту сделать не сможет, поскольку последняя испытывает потребность в больших объёмах выпуска чипов по технологиям типа 40 нм, а у Intel самое «грубое» производство для нужд автопрома сейчас налажено по технологии Intel 16.

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По оценкам Bank of America, в ближайшие пять лет Intel сможет рассчитывать на получение примерно $10-15 млрд из общей суммы государственных субсидий в $52 млрд. В Европе местные власти тоже окажут ей поддержку в планах по расширению присутствия на континенте, ведь Intel рассчитывает потратить на соответствующие нужды не менее $88 млрд в течение последующих десяти лет. Если говорить о планах по строительству предприятий Intel в США, то первые возведённые с использованием субсидий мощности будут введены в строй не ранее 2024 или 2025 года, что вполне закономерно с учётом длительности цикла строительства.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #сша #субсидии
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