Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению аналитиков Baird, доходы NVIDIA не смогут быстро восстановиться
Все факторы работают против компании.
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Заявления руководства NVIDIA по поводу снижения прогнозов по выручке на текущий квартал вполне ожидаемо повлекли реакцию отраслевых аналитиков, и представители Baird дали понять, что на этот раз компания не сможет отделаться лёгким испугом, и ждать V-образного восстановления выручки, как в 2020 году, не приходится.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, аналитики трезво оценивают причины снижения выручки NVIDIA в игровом секторе. Затоваривание складов, низкий спрос на потребительском рынке и грозящий рынку криптовалют переход Ethereum на другую модель функционирования не оставляют надежд на быстрое восстановление игровой выручки компании.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Во-вторых, в серверном сегменте выручка NVIDIA тоже оказалась ниже ожиданий, и экспертов Baird не устраивают объяснения представителей компании, которые списали такое несоответствие на дефицит компонентов в секторе. На этом рынке тоже будут наблюдаться проблемы со спросом, и это скажется на динамике выручки NVIDIA в серверном сегменте в последующие три квартала, как минимум.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Илон Маск продал акций Tesla на $6,5 млрд на случай поражения в суде по делу Twitter
Intel могут достаться до $15 млрд субсидий со стороны США в ближайшие пять лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
72
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
6
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
16
Главные игры августа 2022 года
+

Сейчас обсуждают

Фыва
10:09
Чушь! FSR работает одинаково на всех видеокартах!
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Дмитрий
10:09
Вся электроника в августе дешевеет а в сентябре накидывают цену
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Алексей Богданов (Гаврилов)
10:08
8 гиг озу это слабый... Не все старые ноуты столько имеют...
Лучшая ОС для слабых компьютеров — пробуем Windows 10 LTSB в 2022 году
Дмитрий
10:08
как интел в свое время
По мнению аналитиков Baird, доходы NVIDIA не смогут быстро восстановиться
Дмитрий
10:07
Да придется геймеров искать по квартирам умолять чтобы купили и в 2 раза цену скидывать конскую свою вообще обнаглели тыща баксов за мидл было а топ за две
По мнению аналитиков Baird, доходы NVIDIA не смогут быстро восстановиться
SANEKS
10:07
Тестить FSR на 1070 - ну ты прям гений:):):):)( Техническую поддержку для использования функции AMD FidelityFX Super Resolution с видеокартами NVIDIA® и соответствующие гарантии компания AMD не предос...
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Xmast
10:06
Топы всегда дешевели сильнее мидлы и лоу сегмента. Потому что есть куда скидывать. Я брал 5-6 лет назад 1080. И да. Несмотря на такое время играть на ней можно даже в 4к (понятно только не в самые тяж...
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
Sukesada
10:05
Если рубль пойдет в верх ло 80р цнны выросту х6. Наши ебаные барыги всегда апают ценник.
Доходность майнеров растёт, а PoS уже стучится в окно
Фыва
10:00
как вариант : можно написать про Tiny Tina Wonderland - там используется FSR 2.0 и выглядит он гораздо лучше FSR 1
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Sukesada
09:54
Плохо покупаются потому что драйвера конченые. Не работают адекватно с 4 мониторами, не работают с моникам 240 герц пока герцовку не уменьшишь.
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем