Заявления руководства NVIDIA по поводу снижения прогнозов по выручке на текущий квартал вполне ожидаемо повлекли реакцию отраслевых аналитиков, и представители Baird дали понять, что на этот раз компания не сможет отделаться лёгким испугом, и ждать V-образного восстановления выручки, как в 2020 году, не приходится.
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Во-первых, аналитики трезво оценивают причины снижения выручки NVIDIA в игровом секторе. Затоваривание складов, низкий спрос на потребительском рынке и грозящий рынку криптовалют переход Ethereum на другую модель функционирования не оставляют надежд на быстрое восстановление игровой выручки компании.
Во-вторых, в серверном сегменте выручка NVIDIA тоже оказалась ниже ожиданий, и экспертов Baird не устраивают объяснения представителей компании, которые списали такое несоответствие на дефицит компонентов в секторе. На этом рынке тоже будут наблюдаться проблемы со спросом, и это скажется на динамике выручки NVIDIA в серверном сегменте в последующие три квартала, как минимум.