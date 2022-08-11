Китайская компания Doogee готовит к презентации серию защищённых смартфонов Doogee S89. Она будет представлена двумя ударопрочными моделям, фишками которых станут подсветка на тыльной стороне и огромная аккумуляторная батарея.
Недавно был анонсирован смартфон Nothing Phone (1) со светодиодными вставками на тыльной стороне. Такое решение назвали Glyph. Китайский производителя дал подсветке имя Breathing Light. Пользователи смогут кастомизировать RGB-подсветку
В смартфонах Doogee S89 будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 12 000 мА*ч. Толщина корпуса составит 19,4 мм, а масса – 400 граммов. За счёт поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт пользователи смогут полностью зарядить аккумулятор в смартфоне примерно за два часа.
Обычная модель Doogee S89 получит основную камеру разрешением 48 МП + 20 МП + 8 МП. В Doogee S89 Pro сенсор на 48 МП будет заменён 64-мегапиксельным датчиком изображения. В каждом смартфоне модуль на 20 МП будет использоваться для ночной съёмки, а 8-мегапиксельная камера получит ультра-широкоугольную оптику.
Аппаратная платформа каждой модели будет построен на базе 12-нанометрового мобильного процессора Helio P90 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Обе новинки получат по 8 ГБ оперативной памяти. Стандартное издание будет оснащаться встроенным флеш-накопителем ёмкостью 128 ГБ, а вместимость хранилища версии Pro составит 256 ГБ.
Оба устройства получат защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K. Также производителем будет заявлено соответствие военному стандарту американской армии MIL-STD-810H. Из остального отметим кастомную кнопку, поддержку обратной подзарядки, чип NFC и операционную систему Android 12.
Старт продаж Doogee S89 и S89 Pro запланирован на 22 августа 2022 года. Модели будут доступны на площадках Doogeemall и AliExpress. Стоимость Doogee S89 по акции составит 200 долларов, а версии Pro – 230 долларов. Позже цена будет повышена на 200 долларов и 230 долларов соответственно.
Кроме того, Doogee предложит купон на скидку в размере 10 долларов для первых покупателей. Специальное предложение будет действовать с 22 августа по 26 августа 2022 года. Doogee S89 поступит в продажу с адаптером питания мощностью 33 Вт. В комплекте Doogee S89 Pro будет лежать 65-ваттное зарядное устройство.
Также китайская компания запускает розыгрыш, победитель которого получит один из смартфонов бесплатно. С условиями конкурса можете ознакомиться на официальном сайте Doogee.