Не только NVIDIA пострадает от «неблагоприятных макроэкономических условий».

О результатах третьего фискального квартала компания Micron Technology отчиталась в конце июня, а сам период завершился второго июня, поэтому очередной фискальный квартал в календаре американского производителя памяти должен завершиться только в начале сентября, но времени осталось не так много, а потому уже сейчас можно делать корректировки по имеющимся прогнозам.

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Источник изображения: Micron

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В июне Micron рассчитывала по итогам текущего фискального квартала выручить от $6,8 до $7,6 млрд, но на этой неделе была вынуждена признать, что фактический размер квартальной выручки расположится ниже начальной отметки этого диапазона. Компания ожидает, что выручка и норма прибыли в последовательном сравнении заметно снизятся, поскольку сократились объёмы поставок продукции в отчётном периоде. Конкретные уточнения по финансовым показателям финансовый директор компании Марк Мёрфи (Mark Murphy) должен сделать на конференции KeyBanc, которая состоится на этой неделе.