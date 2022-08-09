Автопроизводители и разработчики чипов.

Утверждённый обеими палатами американского парламента пакет законов о выделении субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли США будет подписан президентом страны Джозефом Байденом (Joseph Biden) сегодня, и как поясняет Reuters, сама процедура подразумевает некоторую степень публичности и присутствие представителей заинтересованных отраслей и компаний.

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Источник изображения: Reuters

В частности, по словам источника, на церемонии подписания пакета законов будут присутствовать руководители Micron, Intel, AMD, HP Inc. и оборонного гиганта Lockheed Martin. Автопроизводители, располагающие локальными предприятиями в США, направят своих представителей, как и профильные профсоюзы. Наконец, главы заинтересованных в целевых инвестициях в полупроводниковую и автомобильную отрасли штатов тоже будут присутствовать на мероприятии.

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Разумеется, сам факт подписания президентом этого пакета законов будет носить преимущественно символическое значение, ведь Министерству торговли США только предстоит определить правила распределения субсидий на общую сумму $52,7 млрд, которые будут способствовать развитию национальной полупроводниковой отрасли. Intel, например, в этом календарном году вообще не рассчитывает на получение государственных субсидий.