Утверждённый обеими палатами американского парламента пакет законов о выделении субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли США будет подписан президентом страны Джозефом Байденом (Joseph Biden) сегодня, и как поясняет Reuters, сама процедура подразумевает некоторую степень публичности и присутствие представителей заинтересованных отраслей и компаний.
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В частности, по словам источника, на церемонии подписания пакета законов будут присутствовать руководители Micron, Intel, AMD, HP Inc. и оборонного гиганта Lockheed Martin. Автопроизводители, располагающие локальными предприятиями в США, направят своих представителей, как и профильные профсоюзы. Наконец, главы заинтересованных в целевых инвестициях в полупроводниковую и автомобильную отрасли штатов тоже будут присутствовать на мероприятии.
Разумеется, сам факт подписания президентом этого пакета законов будет носить преимущественно символическое значение, ведь Министерству торговли США только предстоит определить правила распределения субсидий на общую сумму $52,7 млрд, которые будут способствовать развитию национальной полупроводниковой отрасли. Intel, например, в этом календарном году вообще не рассчитывает на получение государственных субсидий.