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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала готовить почву для строительства предприятия в Канаде
Не в буквальном смысле, конечно.
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Канадское законодательство обязывает компании, занимающиеся лоббированием своих деловых интересов в стране, декларировать соответствующую деятельность, поэтому местные СМИ получили первые доказательства интереса Tesla к строительству очередного предприятия по сборке электромобилей именно на территории Канады.

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Источник изображения: Tesla

Формально, Tesla пообещала определиться с выбором места для строительства нового предприятия до конца этого года, но на ежегодном собрании акционеров Илон Маск (Elon Musk) не стал скрывать своих симпатий к Канаде, напомнив, что в этой стране родилась его мать. Во-вторых, Канада располагает достаточной минерально-сырьевой базой для организации масштабного производства тяговых батарей для электромобилей Tesla. Фактически, этому автопроизводителю уже принадлежат некоторые поставщики компонентов для литиевых батарей в Канаде.

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Наиболее вероятным местом строительства нового предприятия Tesla считается канадская провинция Онтарио, хотя Квебек с ней может конкурировать за счёт наличия профильных производств и широкого распространения электромобилей. К концу десятилетия Tesla рассчитывает увеличить количество действующих предприятий до 12 штук, а ежегодные объёмы выпуска электромобилей довести до 20 млн экземпляров.

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