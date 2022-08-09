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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Динамика игровой выручки NVIDIA говорит о надвигающемся криптопохмелье
В 2018 году падение выручки было примерно таким же по характеру.
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Оправдывая снижение игровой выручки во втором квартале на 33% год к году и на 44% поквартально, руководители NVIDIA вчера пытались списать подобную динамику на снижение потребительского спроса из-за ухудшения макроэкономической ситуации и высоких затрат на обеспечение будущих поставок, которые компания понесла в периоды бурного роста спроса на видеокарты. О криптовалютном факторе в официальных комментариях не прозвучало ни слова, но аналитики Raymond James подчёркивают, что характер падения игровой выручки очень напоминает динамику 2018 года, когда NVIDIA столкнулась с затовариванием складов после обвала криптовалютного рынка, назвав это явление «криптопохмельем».

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Источник изображения: Justin Sullivan

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Сейчас в ходу более популярное определение «криптозима», но готовы ли представители руководства NVIDIA использовать его при описании сложившейся ситуации, мы сможем узнать через пару недель, когда будет опубликована полная квартальная отчётность компании. По всей видимости, на протяжении всего этого периода высокопоставленные сотрудники NVIDIA будут хранить гробовое молчание относительно достигнутых во втором квартале финансовых показателей, чтобы не усугублять положение компании. Акции NVIDIA по итогам вчерашней торговой сессии упали в цене на 6,3%, но как показывает практика, этим дело может не ограничится, если отраслевые аналитики в ближайшие дни сформулируют свои уточнённые прогнозы по ситуации на рынке графических процессоров. Акции NVIDIA потянули за собой и ценные бумаги AMD, которые подешевели на 2,2%.

#nvidia #видеокарты #финансы #криптовалюты #криптозима #криптопохмелье
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Отчёт, который мы заслужили: выручка NVIDIA в игровом сегменте упала на 44%
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