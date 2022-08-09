Как сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, по итогам текущего года выручка TSMC, создаваемая заказами Apple, может превысить $16,6 млрд, что примерно соответствует четверти ожидаемого размера совокупной выручки тайваньского контрактного производителя чипов.
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Очевидно, что при таком масштабе бизнеса Apple может как требовать от TSMC выполнения запросов китайских властей по поводу маркировки продукции, поставляемой в КНР, так и получать доступ к передовым литографическим технологиям в приоритетном порядке. В ситуации с 3-нм техпроцессом особого ажиотажа в борьбе за место на конвейере TSMC возникать не должно, если верить специалистам TrendForce, ведь компания Intel якобы задержала сроки начала массового производства 3-нм компонентов для процессоров Meteor Lake, и в 2023 году квотами на выпуск 3-нм чипов Apple сможет распоряжаться едва ли не единолично.