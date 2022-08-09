И в дальнейшем сможет стать председателем совета директоров компании, основанной своим дедом.

Южнокорейские СМИ, как сообщает Nikkei Asian Review, увлечены уже ставшим ежегодным гаданием по поводу кандидатур на президентскую амнистию по уголовным делам, которая традиционно имеет место 15 августа, в День освобождения Кореи. В прошлом году по такой амнистии вышел из мест лишения свободы богатейший человек страны, вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), который провёл за решёткой 19 месяцев по делу о взятках.

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Источник изображения: Reuters

Все обвинения с наследника империи Samsung Electronics до сих пор не сняты, и это накладывает определённые ограничения на его деятельность. Например, именно из-за этих обвинений он не может претендовать на пост председателя совета директоров компании, который пустует после смерти его отца в 2020 году. Сообщается, что министерство юстиции Южной Кореи начало формировать список претендентов на амнистию, которую его фигурантам должен даровать 15 августа президент Юн Сок Ёль (Yoon Suk-yeol), который до 2021 года пару лет работал генеральным прокурором страны.

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Считается, что окончательное снятие с главы Samsung всех обвинений даст ему больше свободы в реализации стратегических инициатив по развитию компании. Есть у этой инициативы и противники, которые подобную избирательность применения правовых норм считают пагубной для имиджа Южной Кореи на международной арене, ведь практика амнистирования влиятельных бизнесменов была заложена много лет назад, и Ли Джэ Ён в этом смысле идёт по стопам своего отца, который тоже подвергался уголовному преследованию по делам о коррупции.