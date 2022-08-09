Южнокорейские СМИ, как сообщает Nikkei Asian Review, увлечены уже ставшим ежегодным гаданием по поводу кандидатур на президентскую амнистию по уголовным делам, которая традиционно имеет место 15 августа, в День освобождения Кореи. В прошлом году по такой амнистии вышел из мест лишения свободы богатейший человек страны, вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), который провёл за решёткой 19 месяцев по делу о взятках.
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Все обвинения с наследника империи Samsung Electronics до сих пор не сняты, и это накладывает определённые ограничения на его деятельность. Например, именно из-за этих обвинений он не может претендовать на пост председателя совета директоров компании, который пустует после смерти его отца в 2020 году. Сообщается, что министерство юстиции Южной Кореи начало формировать список претендентов на амнистию, которую его фигурантам должен даровать 15 августа президент Юн Сок Ёль (Yoon Suk-yeol), который до 2021 года пару лет работал генеральным прокурором страны.
Считается, что окончательное снятие с главы Samsung всех обвинений даст ему больше свободы в реализации стратегических инициатив по развитию компании. Есть у этой инициативы и противники, которые подобную избирательность применения правовых норм считают пагубной для имиджа Южной Кореи на международной арене, ведь практика амнистирования влиятельных бизнесменов была заложена много лет назад, и Ли Джэ Ён в этом смысле идёт по стопам своего отца, который тоже подвергался уголовному преследованию по делам о коррупции.