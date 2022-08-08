Посвящается всем предвестникам криптозимы.

Квартальную отчётность NVIDIA теперь прячет от посетителей своего сайта, выходящих в глобальную сеть с российских IP-адресов, но всем остальным она поспешила заявить о провальных итогах второго квартала, который завершился 31 июля. Итоги предварительные, окончательный анализ финансовых показателей будет сделан 24 августа после публикации подробного отчёта, но уже сам факт появления предварительных данных в разделе сайта NVIDIA для инвесторов говорит о чрезвычайном характере ситуации.

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Источник изображения: NVIDIA

В том, что выручка по итогам второго квартала не дотянула до заложенных в майском прогнозе $8,1 млрд, ограничившись $6,7 млрд и демонстрируя лишь умеренный рост на 3% в годовом сравнении, винить компания предпочитает резкое снижение выручки на игровом направлении. Она по итогам второго квартала должна упасть на 44% до $2,04 млрд по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом сравнении снизиться на 33%.

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По словам руководства NVIDIA, торговые партнёры компании сейчас столкнулись с затовариванием складов, их компания помогает опустошить за счёт изменений в ценовой политике, но от третьего квартала она тоже ничего хорошего в этом смысле не ждёт. Ни слова в пресс-релизе не сказано о ситуации с криптовалютами, снижение спроса на игровые видеокарты в компании предпочитают связывать с общим ухудшением макроэкономической обстановки. Лишь на серверном направлении выручка выросла на 61% в годовом сравнении до $3,81 млрд, и это позволило обеспечить рост совокупной выручки на 3% по сравнению с прошлым годом. В последовательном же сравнении выручка NVIDIA должна упасть на 19%. Акции компании на момент публикации этого материала потеряли в цене более пяти процентов.