Хотя их подчиняться новым ограничениям пока никто не просил.

Правила экспортного контроля США недавно расширились и на литографическое оборудование, позволяющее выпускать чипы по технологии с нормами 14 нм, хотя ранее граница проходила по 10-нм техпроцессу. Данная тенденция, по словам Nikkei Asian Review, беспокоит японскую компанию Tokyo Electron, которая является ведущим поставщиком специфического ассортимента литографического оборудования, используемого при травлении кремниевых пластин и их покрытии специальными составами. Этот японский поставщик 25% своей выручки получает на китайском направлении, и одни только локдауны второго квартала сократили доходы компании сразу на 17%.

реклама

Источник изображения: Tokyo Electron

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Если потери от локдаунов в Китае японский производитель намеревается наверстать до конца текущего квартала, то в долгосрочной перспективе влияние американских санкций может сократить его выручку в Поднебесной, что не может радовать руководство Tokyo Electron. В целом же представители компании рассчитывают на увеличение спроса на литографическое оборудование по итогам года на 5-15% во всём мире, хотя ранее закладывали в прогноз более оптимистичные 20%. Снижать объёмы производства собственной продукции в этом году компания не собирается, а по итогам всего фискального года, завершающегося в марте, рассчитывает увеличить операционную прибыль на 20%.