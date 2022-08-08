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Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские производители литографического оборудования обеспокоены появлением новых санкций против Китая
Хотя их подчиняться новым ограничениям пока никто не просил.
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Правила экспортного контроля США недавно расширились и на литографическое оборудование, позволяющее выпускать чипы по технологии с нормами 14 нм, хотя ранее граница проходила по 10-нм техпроцессу. Данная тенденция, по словам Nikkei Asian Review, беспокоит японскую компанию Tokyo Electron, которая является ведущим поставщиком специфического ассортимента литографического оборудования, используемого при травлении кремниевых пластин и их покрытии специальными составами. Этот японский поставщик 25% своей выручки получает на китайском направлении, и одни только локдауны второго квартала сократили доходы компании сразу на 17%.

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Источник изображения: Tokyo Electron

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Если потери от локдаунов в Китае японский производитель намеревается наверстать до конца текущего квартала, то в долгосрочной перспективе влияние американских санкций может сократить его выручку в Поднебесной, что не может радовать руководство Tokyo Electron. В целом же представители компании рассчитывают на увеличение спроса на литографическое оборудование по итогам года на 5-15% во всём мире, хотя ранее закладывали в прогноз более оптимистичные 20%. Снижать объёмы производства собственной продукции в этом году компания не собирается, а по итогам всего фискального года, завершающегося в марте, рассчитывает увеличить операционную прибыль на 20%.

#полупроводники #литографическое производство #санкции #сша #япония
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