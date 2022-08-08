Вездесущий сайт VideoCardz решил напомнить, насколько сильно ошибались те источники, которые назвали процессор Ryzen 7 5800X3D последней новинкой для платформы Socket AM4. По крайней мере, на сайте Lenovo в составе рабочей станции ThinkStation P358 упоминаются новые модели Ryzen PRO 5000.
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Процессоры этой серии, предназначенные для использования в составе готовых компьютеров, предлагают от шести до двенадцати вычислительных ядер с поддержкой многопоточности, встроенной графики не предусмотрено, рабочие частоты колеблются в пределах от 3.0 до 4.7 ГГц. Семейство Vermeer, к которому относятся данные процессоры, предлагает вычислительную архитектуру Zen 3, поддержку DDR4 и конструктивное исполнение Socket AM4.