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Новости Hardware Алексей Сычёв
На сайте Lenovo упоминаются характеристики новых моделей AMD Ryzen PRO 5000
Исполнение Socket AM4 и память типа DDR4 сочетаются с архитектурой Zen 3.
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Вездесущий сайт VideoCardz решил напомнить, насколько сильно ошибались те источники, которые назвали процессор Ryzen 7 5800X3D последней новинкой для платформы Socket AM4. По крайней мере, на сайте Lenovo в составе рабочей станции ThinkStation P358 упоминаются новые модели Ryzen PRO 5000.

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Источник изображения: Lenovo

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Процессоры этой серии, предназначенные для использования в составе готовых компьютеров, предлагают от шести до двенадцати вычислительных ядер с поддержкой многопоточности, встроенной графики не предусмотрено, рабочие частоты колеблются в пределах от 3.0 до 4.7 ГГц. Семейство Vermeer, к которому относятся данные процессоры, предлагает вычислительную архитектуру Zen 3, поддержку DDR4 и конструктивное исполнение Socket AM4.

#amd #socket am4 #lenovo #ryzen 5000 #vermeer #amd zen 4
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