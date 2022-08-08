Достойный внимания информационный повод в открытых источниках обнаружили некоторые энтузиасты. При обращении на сайт Micron Technology выяснилось, что компания уже серийно выпускает микросхемы памяти типа GDDR6X с номинальной частотой 24 ГГц, которые могли бы пригодиться видеокартам NVIDIA поколения Ada Lovelace.
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Они сохранили напряжение питания 1,35 В и предлагаются в 16-гигабитных чипах, флагманская видеокарта серии GeForce RTX 40 может приютить до 48 Гбайт такой памяти, если верить слухам. Попутно поставляются и микросхемы памяти, рассчитанные на работу на частоте 21 ГГц. Они могут применяться на прочих видеокартах нового семейства, дополняющих флагманскую модель. В предыдущем поколении память с такой частотой применяется только на GeForce RTX 3090 Ti.