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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Память Micron типа GDDR6X для NVIDIA GeForce RTX 40 уже выпускается серийно
Она способна работать на частотах до 24 ГГц.
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Достойный внимания информационный повод в открытых источниках обнаружили некоторые энтузиасты. При обращении на сайт Micron Technology выяснилось, что компания уже серийно выпускает микросхемы памяти типа GDDR6X с номинальной частотой 24 ГГц, которые могли бы пригодиться видеокартам NVIDIA поколения Ada Lovelace.

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Источник изображения: Micron Technology

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Они сохранили напряжение питания 1,35 В и предлагаются в 16-гигабитных чипах, флагманская видеокарта серии GeForce RTX 40 может приютить до 48 Гбайт такой памяти, если верить слухам. Попутно поставляются и микросхемы памяти, рассчитанные на работу на частоте 21 ГГц. Они могут применяться на прочих видеокартах нового семейства, дополняющих флагманскую модель. В предыдущем поколении память с такой частотой применяется только на GeForce RTX 3090 Ti.

#nvidia #видеокарты #micron #ada lovelace #gddr6x #geforce rtx 40
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