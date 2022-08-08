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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital Corporation до сих пор не определилась с необходимостью разделения бизнеса
Но размышляет над ним.
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В текущем фискальном квартале, как отмечает издание Barron’s, корпорация Western Digital рассчитывает выручить от $3,6 до $3,8 млрд, что существенно ниже ожиданий рынка ($4,75 млрд). В минувшем квартале компании удалось выручить $4,53 млрд, лишь слегка огорчив инвесторов, которые рассчитывали на выручку в размере $4,57 млрд.

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Источник изображения: Dreamstime

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На квартальной отчётной конференции аналитики попытались выяснить у представителей WDC, как продвигается выбор стратегической альтернативы, поскольку активисты из числа инвесторов некоторое время назад заявили, что компании следует отделить бизнес по выпуску твердотельной памяти от производства классических жёстких дисков. Руководство корпорации дало понять, что размышляет над различными сценариями, и разделение бизнеса является одним из них.

#аналитика #ssd #жёсткие диски #hdd #western digital
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