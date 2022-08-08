Но размышляет над ним.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В текущем фискальном квартале, как отмечает издание Barron’s, корпорация Western Digital рассчитывает выручить от $3,6 до $3,8 млрд, что существенно ниже ожиданий рынка ($4,75 млрд). В минувшем квартале компании удалось выручить $4,53 млрд, лишь слегка огорчив инвесторов, которые рассчитывали на выручку в размере $4,57 млрд.

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Источник изображения: Dreamstime

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На квартальной отчётной конференции аналитики попытались выяснить у представителей WDC, как продвигается выбор стратегической альтернативы, поскольку активисты из числа инвесторов некоторое время назад заявили, что компании следует отделить бизнес по выпуску твердотельной памяти от производства классических жёстких дисков. Руководство корпорации дало понять, что размышляет над различными сценариями, и разделение бизнеса является одним из них.