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Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung уже снабжает 3-нм чипами не менее двух клиентов
Но основные надежды возлагаются на второе поколение 3-нм техпроцесса.
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Представители TSMC уже успели опровергнуть распространившуюся с подачи TrendForce информацию о сокращении объёмов заказов на получение 3-нм продукции TSMC компанией Intel, но издание Business Korea работает с ней в прежнем русле, рассчитывая на перенос заказов Intel на 2024 год. Попутно обсуждаются технологические возможности Samsung Electronics.

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Источник изображения: TSMC

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Ещё в мае во время визита в Южную Корею президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) на предприятии Samsung Electronics ему дали не только подержать в руках кремниевую пластину с образцами 3-нм чипов, но и оставить на ней автограф. Чуть позже начались массовые поставки 3-нм продукции Samsung одному из китайских клиентов – считается, что это разработчик ускорителей для майнинга криптовалют. Теперь корейские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что количество клиентов Samsung на этом направлении выросло до двух и даже перевалило этот рубеж, а спрос на услуги по изготовлению 3-нм чипов будет расти сильнее, чем производственные возможности компании. Особые надежды возлагаются на второе поколение 3-нм техпроцесса, которое Samsung Electronics рассчитывает освоить к следующему году.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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