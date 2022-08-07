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Новости Hardware Алексей Сычёв
Утилита AIDA64 готова к выходу процессоров Intel Raptor Lake
И уж тем более, к появлению материнских плат для AMD Ryzen 7000.
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На уходящей неделе информационно-диагностическая утилита AIDA64 в своём развитии эволюционировала до бета-версии 6.75.6111, обретя поддержку не только актуальных компонентов, но и готовящихся к анонсу. Прежде всего, она научилась распознавать графическую подсистему процессоров Intel Raptor Lake, которые должны быть выпущены до конца этого года, а также корректно работать с контроллером памяти этих процессоров.

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Источник изображения: AIDA64

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Утилита также научилась распознавать широкий ассортимент модулей памяти нового поколения, от DDR5-5000 до DDR5-9400 включительно. Улучшена поддержка датчиков материнских плат MSI на базе чипсетов AMD B650, X670 и X670E. Анонс последних должен состояться в самое ближайшее время, но складывается впечатление, что и Intel не собирается отставать с дебютом своих процессоров Raptor Lake.

#intel #ddr5 #raptor lake #ryzen 7000 #aida64
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