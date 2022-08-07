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Новости Hardware Алексей Сычёв
Со следующего года Samsung наладит во Вьетнаме выпуск чипов
Не смартфонам едиными.
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Вьетнам располагает крупным предприятием Intel по тестированию и упаковке центральных процессоров и чипсетов, но непосредственно полупроводниковые кристаллы для нужд компании изготавливаются за пределами страны. Как отмечает Nikkei Asian Review, в следующем году производство полупроводниковых компонентов на территории Вьетнама собирается начать компания Samsung Electro-Mechanics.

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Источник изображения: Reuters

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Уже сейчас на пилотной производственной линии на севере страны тестируются методы производства неких компонентов в конструктивном исполнении BGA. Родственная Samsung Electronics уже выпускает во Вьетнаме половину своих смартфонов, продаваемых на мировом рынке, а также определённый ассортимент бытовой техники, но впервые для южнокорейского гиганта речь пойдёт о выпуске на территории страны полупроводниковой продукции.

#samsung #полупроводники #вьетнам #samsung electronics
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