Среди машин со всеми типами силовой установки.

В обществе, привыкшем критически воспринимать любую информацию, принято подшучивать над привычкой Илона Маска (Elon Musk) давать обещания, которые он не способен выполнить, но статистика неумолима – уже сейчас представленный лишь в 2020 году кроссовер Tesla Model Y является самым популярным в мире электромобилем. По информации сайта Electrek, на ежегодном собрании акционеров Tesla глава компании пояснил, что уже в этом году данная модель станет самой популярной новой машиной в мире по размеру выручки, а в следующем году она получит этот статус по количеству реализованных экземпляров.

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Источник изображения: Tesla

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В принципе, по мере наращивания объёмов производства Tesla Model Y на новых предприятиях в Германии и Техасе к концу текущего года компания сможет выйти на ежегодный объём производства таких электромобилей в количестве 1 млн штук. Сейчас самой популярным автомобилем остаётся Toyota Corolla, которая продаётся в количестве 1,15 млн экземпляров в год. По сути, при сохраняющихся темпах экспансии производства Tesla Model Y компания Илона Маска вполне может достичь поставленной цели по итогам следующего года.