По информации Nikkei Asian Review, властям КНР не пришлось искать причудливые способы для выявления неблагонадёжных предпринимателей на мятежном Тайване. В прессу попали фотографии с мероприятия, устроенного в честь визита на остров спикера американского парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). Сделанные ею заявления о готовности США укреплять сотрудничество с Тайванем, который властями КНР считается частью своей территории, спровоцировали ужесточение бюрократических процедур для тайваньских компаний, располагающих предприятиями в материковом Китае.
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Уже несколько лет назад таможенные органы КНР считают возможным задерживать партии товаров, на упаковке которых или в сопроводительной документации упоминаются Тайвань или Китайская Республика – его альтернативное обозначение. Сейчас власти Китая приступили к досмотру компонентов, поступающих по каналам импорта в Сужчоу, где функционирует предприятие компании Pegatron. Если упоминания о непризнанных субъектах обнаружатся на этот раз, то предприятие может не получить необходимые грузы с Тайваня. К слову, пока предприятие Pegatron в Шанхае, на котором производятся iPhone, функционирует без особых проблем.
Компании Pegatron не очень повезло в том смысле, что именно её вице-президент Джейсон Чень (Jason Chen) попал в кадр при освещении прессой визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Теперь власти КНР демонстрируют своё недовольство данной встречей, создавая бюрократические сложности для функционирования предприятия Pegatron в китайском Сучжоу.