Точнее говоря, он растёт всё более медленными темпами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ассоциации производителей полупроводниковых компонентов SIA, темпы роста выручки в этой отрасли снижаются уже шестой месяц подряд. В июне выручка выросла на 13,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а в последовательном сравнении она сократилась на 18%. Наблюдаемое замедление является сильнейшим с момента начала так называемой «торговой войны» между США и КНР в 2018 году.

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Источник изображения: Bloomberg

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В июле стоимостной эквивалент южнокорейского экспорта вырос на скромные 2,1% против 10,7% в июне, а именно эта страна является крупнейшим поставщиком микросхем памяти на мировой рынок. Объёмы промышленного производства в июне и июле сократились и на Тайване, который снабжает весь мир полупроводниковыми компонентами различного назначения. Такая динамика является отражением процессов, протекающих в мировой экономике, и пока сложно предсказать, как долго она сохранится.