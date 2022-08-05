И продолжительность не более полутора лет.

На ежегодном собрании акционеров Tesla, как сообщает CNBC, глава компании Илон Маск (Elon Musk) коснулся нескольких актуальных тем, среди которых оказались и опасения начала рецессии в мировой экономики, высказываемые некоторыми источниками. Подчеркнув, что прогнозирование является делом неблагодарным, Илон Маск всё-таки заявил о вероятности начала рецессии, которая продлится около 18 месяцев и будет относительно мягкой.

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Источник изображения: Getty Images

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Такие выводы он делает на основе обсуждения динамики цен на сырьё и комплектующие для электромобилей Tesla с поставщиками. Являясь крупнейшим производителем электромобилей, Tesla вынуждена заключать долгосрочные контракты, и имеющиеся горизонты планирования позволяют ей строить подобные прогнозы в отношении мировой рецессии. Пик инфляции, по словам Маска, уже пройден, но компания не готова говорить о снижении цен на собственные электромобили.