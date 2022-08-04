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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Задержка с началом выпуска 3-нм кристаллов Intel Meteor Lake сильно повлияет на планы TSMC
Капитальные затраты придётся уменьшить и пожертвовать прибылью.
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Источником интригующей новости сегодня стал неожиданный источник - агентство TrendForce обратилось к теме взаимоотношений Intel и TSMC. Как известно, при новом генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) процессорный гигант перестал стесняться обращаться за помощью к сторонним производителям за выпуском передовых полупроводниковых компонентов, а потому в недрах корпорации родилась идея поручить TSMC выпуск кристалла с графическим подсистемой, который войдёт в состав потребительских процессоров семейства Meteor Lake.

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Источник изображения: TSMC

Первоначально планировалось, что TSMC приступит к выпуску 3-нм кристаллов для Intel уже в этом полугодии, но позже сроки были смещены на первую половину 2023 года по вине разработчиков. Теперь источник сообщает о намерениях Intel получить от TSMC до конца 2023 года лишь малую часть первоначально запланированных к выпуску 3-нм кристаллов, а основные объёмы поставок придутся уже на 2024 год. В таких условиях основным получателем 3-нм продукции TSMC в следующем году рискует остаться компания Apple. Прочие участники рынка типа AMD, MediaTek и Qualcomm свои 3-нм изделия начнут получать только в 2024 году, поэтому TSMC теперь столкнулась с необходимостью замедлить переход к массовому производству 3-нм продукции.

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Соответственно, TSMC может сократить сумму капитальных затрат на 2023 год, а фиксированные расходы, связанные с освоением выпуска 3-нм продукции, придётся переносить на меньшее количество товарных изделий, чем рассчитывалось ранее. По этой причине показатели прибыльности TSMC в 2023 году могут пострадать, но в 2024 году обстановка улучшится по мере появления дополнительных клиентов на получение 3-нм изделий. Под вопросом остаётся и дальнейшее сотрудничество с Intel, поскольку та готовится освоить собственный техпроцесс Intel 4, и если в этом отношении всё пойдёт гладко, то масштабы сотрудничества с TSMC наверняка уменьшатся.

#intel #apple #полупроводники #tsmc #meteor lake
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