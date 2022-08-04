Потому что китайские компании на рынке США им помешать не смогут.

Американские власти решительно настроены переводить национальный автопарк на электротягу, но для достижения приемлемых цен на электромобили их производство нужно локализовать в достаточных объёмах, как и выпуск тяговых батарей. До сих пор самыми активными союзниками американских автопроизводителей в этой сфере были южнокорейские производители аккумуляторов, и китайская CATL в статусе мирового лидера попыталась было сделать заявку на строительство предприятия в США, но события последних дней лишили её такой перспективы.

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Зато акции корейских производителей тяговых батарей, как сообщает Business Korea, после визита спикера парламента США на Тайвань начали расти в цене, причём статистика говорит о том, что интерес к ним проявляют иностранные инвесторы. Китайские производители аккумуляторов теперь вряд ли получат доступ к строительству предприятий в США, но корейские конкуренты от этого только выиграют.

Источник изображения: Samsung SDI

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Оптимизм инвесторов основан и на намерениях властей США запустить программу субсидирования продаж электромобилей населению страны – на сумму до $7500 за машину. Данные меры явно увеличат спрос на электромобили в США, которые уже являются третьим в мире рынком для этого типа транспортных средств после Китая и Европы, а местная компания Tesla даже считается крупнейшим производителем электромобилей в мире. Альянс с корейскими производителями батарей позволит американским автопроизводителям неплохо заработать на реализации этой государственной программы.