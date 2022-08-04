Американские власти решительно настроены переводить национальный автопарк на электротягу, но для достижения приемлемых цен на электромобили их производство нужно локализовать в достаточных объёмах, как и выпуск тяговых батарей. До сих пор самыми активными союзниками американских автопроизводителей в этой сфере были южнокорейские производители аккумуляторов, и китайская CATL в статусе мирового лидера попыталась было сделать заявку на строительство предприятия в США, но события последних дней лишили её такой перспективы.
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Зато акции корейских производителей тяговых батарей, как сообщает Business Korea, после визита спикера парламента США на Тайвань начали расти в цене, причём статистика говорит о том, что интерес к ним проявляют иностранные инвесторы. Китайские производители аккумуляторов теперь вряд ли получат доступ к строительству предприятий в США, но корейские конкуренты от этого только выиграют.
Оптимизм инвесторов основан и на намерениях властей США запустить программу субсидирования продаж электромобилей населению страны – на сумму до $7500 за машину. Данные меры явно увеличат спрос на электромобили в США, которые уже являются третьим в мире рынком для этого типа транспортных средств после Китая и Европы, а местная компания Tesla даже считается крупнейшим производителем электромобилей в мире. Альянс с корейскими производителями батарей позволит американским автопроизводителям неплохо заработать на реализации этой государственной программы.