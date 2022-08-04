Она и с помощью 28 нм всех догонит и перегонит.

Со страниц ресурса DigiTimes один из бывших сотрудников китайской SMIC заявил, что американские санкции дадут лишь кратковременный эффект в сдерживании развития национальной полупроводниковой отрасли. Напомним, что власти США стремятся ограничить поставки в Китай оборудования, позволяющего выпускать 14-нм и более современные чипы, а претенденты на американские субсидии будут вынуждены отказаться от расширения производства в КНР более прогрессивных чипов, чем выпускаемые по 28-нм технологии.

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Источник изображения: TSMC

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По мнению эксперта, со временем китайская промышленность сможет сама изготавливать технологическое оборудование, которое хоть и будет уступать лучшим зарубежным образцам по основным характеристикам, зато позволит наладить выпуск полупроводниковых компонентов для нужд китайской экономики в огромных количествах. Для многих электронных устройств выпущенных по 28-нм технологии чипов будет достаточно ещё долгие годы. По некоторым прогнозам, к середине десятилетия Китай сможет обеспечить до 40% мировых объёмов выпуска 28-нм полупроводниковых компонентов.