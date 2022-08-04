Такой вот ретроклокерский coming out, простите за каламбур.

Австрийский энтузиаст TAGG на этой неделе взялся за экстремальный разгон музейных экспонатов в лице процессора Intel Pentium 4 с номинальной частотой 2.4 ГГц, относящегося к семейству Northwood, а также материнской платы ASUS P4C800-E Deluxe на базе чипсета Intel 875P. Установив на процессор резервуар с жидким азотом, автор эксперимента смог разогнать его до 5045 МГц.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

Такая частота является новым рекордом в модельном зачёте и всего вторым результатом в диапазоне свыше 5 ГГц, но курьёз ситуации заключается в том, что в подобных экстремальных условиях процессор начал распознаваться как Celeron того же семейства.

Источник изображения: HWBot, TAGG

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Обычно ошибки в распознавании модели процессора обусловлены несовершенством профильного программного обеспечения или микрокода материнской платы, но можно предположить, что экстремальное охлаждение оказывает влияние на отдельные функциональные блоки процессора, в результате чего он начинает в большей степени соответствовать характеристикам моделей серии Celeron, чем Pentium 4.