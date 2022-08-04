Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Pentium 4 поколения Northwood под жидким азотом на частоте 5045 МГц начал выдавать себя за Celeron
Такой вот ретроклокерский coming out, простите за каламбур.
анонсы и реклама
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Австрийский энтузиаст TAGG на этой неделе взялся за экстремальный разгон музейных экспонатов в лице процессора Intel Pentium 4 с номинальной частотой 2.4 ГГц, относящегося к семейству Northwood, а также материнской платы ASUS P4C800-E Deluxe на базе чипсета Intel 875P. Установив на процессор резервуар с жидким азотом, автор эксперимента смог разогнать его до 5045 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, TAGG

Такая частота является новым рекордом в модельном зачёте и всего вторым результатом в диапазоне свыше 5 ГГц, но курьёз ситуации заключается в том, что в подобных экстремальных условиях процессор начал распознаваться как Celeron того же семейства.

Источник изображения: HWBot, TAGG

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Обычно ошибки в распознавании модели процессора обусловлены несовершенством профильного программного обеспечения или микрокода материнской платы, но можно предположить, что экстремальное охлаждение оказывает влияние на отдельные функциональные блоки процессора, в результате чего он начинает в большей степени соответствовать характеристикам моделей серии Celeron, чем Pentium 4.

#intel #экстремальный разгон #ретроклокинг #pentium 4 #northwood
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Процессор Intel Core i9-13900K поколения Raptor Lake покорил частоту 6.0 ГГц
Инженерный образец Intel Raptor Lake лишился крышки и обнажил кристалл задолго до анонса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
29
Собираем ПК "Мечта Школьника"
177
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
14
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
14
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
7
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Пелотка
14:10
TheSpyHood публикует фейки.
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
Adam Smith
14:05
намек на то по какой цене бойцы могут себе позволить
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
wwr222
14:04
Да как я посмею на мумию обижаться? Может ты Тутанхамон?
Собираем ПК "Мечта Школьника"
pav087
14:03
Как нет? А ферма с 3080ми? Нужен обзор и температуры
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Пелотка
14:02
спасибо что без рекламы всякого хофна
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
Пелотка
14:00
пусть попробуют разбить бутылку шампанского, которое получает победитель гран-при F1, будет интересно посмотреть
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Артём Николаев
13:59
Хорошие были времена. Никаких HEDT, низковольтных обрезков и т.п. Одно ядро что у младшей модели, что у флагмана за косарь грина. И первое разгоняется до второго без особых сложностей.
Intel Pentium 4 поколения Northwood под жидким азотом на частоте 5045 МГц начал выдавать себя за Celeron
Роман
13:58
Статья достойная overclockers!
Intel Pentium 4 поколения Northwood под жидким азотом на частоте 5045 МГц начал выдавать себя за Celeron
cupgrn
13:53
Пока нет условно игорей уровня GTA 6 с новыми требованиями/игр на UE5, народ не будет обновляться на новые карты. Когда RDR2 вышел, народ побежал обновляться . Тогда кто-то купил радики 5700XT вместо ...
Инсайдер: с TGP в 300W RTX 4070 всё равно сможет потягаться в мощности с RTX 3090 Ti
Вячеслав Павлов
13:53
Это их фото? https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1554513/pub_5d43cdfe1e8e3f00ad071992_5d43d0f2b5e99200acbbf81d/scale_1200
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем