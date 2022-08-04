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Новости Hardware Алексей Сычёв
Инженерный образец Intel Raptor Lake лишился крышки и обнажил кристалл задолго до анонса
Но не смог сохранить работоспособность.
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Вездесущий сайт VideoCardz сегодня занимается активным продвижением канала EXPreview на ресурсе Bilibili, публикуя уже вторую подряд новость, на этот раз использующую выдержки из видеоролика, посвящённого снятию крышки с инженерного образца процессора Intel Core i9-13900. Конечно, это не предполагаемая флагманская модель семейства Raptor Lake, но на данном этапе подготовки к анонсу нужно радоваться и этому, да и кристаллы у них должны быть одинаковой формы и размера.

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Источник изображения: VideoCardz, Bilibili

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По словам источника, старшие модели процессоров семейства Raptor Lake будут располагать кристаллами с размерами 23,8 х 10,8 мм, что даёт приблизительную площадь 257 кв.мм. Это примерно на 50 кв.мм больше, чем у Alder Lake, и основная часть этого прироста должна быть обеспечена появлением дополнительных 8 энергоэффективных вычислительных ядер. Судя по всему, процесс снятия крышки с образца Core i9-13900 привёл к утрате им работоспособности, как это нередко случается, поскольку были повреждены конденсаторы на подложке процессора.

#intel #lga 1700 #raptor lake
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