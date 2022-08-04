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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале объёмы поставок процессоров AMD сократились на 8%
При этом средняя цена реализации выросла на 35%.
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Опубликованная к утру форма 10-Q внесла больше ясности в структуру изменения спроса на изделия AMD в клиентском сегменте. Напомним, что выручка на этом направлении деятельности компании по итогам второго квартала выросла на 25% до $2,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но представители компании не раскрывали, как именно спрос на мобильные процессоры повлиял на итоги отчётного периода.

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Источник изображения: AMD

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Как выясняется, в количественном выражении AMD продала даже меньше процессоров, чем во втором квартале прошлого года – на целых 8%. При этом средняя цена реализации выросла на 35%, что и обеспечило прирост выручки по итогам отчётного периода. В первом полугодии выручка AMD на клиентском направлении выросла на 27% до $4,3 млрд, но и здесь вектор динамики остался прежним. Количество поставленных процессоров сократилось на 7%, а средняя цена реализации выросла на 37%.

#amd #аналитика #финансы #ноутбуки #процессоры
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кто против? быдломасса? а кто ее спрашивает? Это не закон, а желание верхушки и на мнение тебе подобных им глубоко пофиг))))
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swr5
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и тут вы со своей демократией, не лезьте хоть с цветными революциями в небесную механику.
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