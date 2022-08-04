При этом средняя цена реализации выросла на 35%.

Опубликованная к утру форма 10-Q внесла больше ясности в структуру изменения спроса на изделия AMD в клиентском сегменте. Напомним, что выручка на этом направлении деятельности компании по итогам второго квартала выросла на 25% до $2,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но представители компании не раскрывали, как именно спрос на мобильные процессоры повлиял на итоги отчётного периода.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как выясняется, в количественном выражении AMD продала даже меньше процессоров, чем во втором квартале прошлого года – на целых 8%. При этом средняя цена реализации выросла на 35%, что и обеспечило прирост выручки по итогам отчётного периода. В первом полугодии выручка AMD на клиентском направлении выросла на 27% до $4,3 млрд, но и здесь вектор динамики остался прежним. Количество поставленных процессоров сократилось на 7%, а средняя цена реализации выросла на 37%.