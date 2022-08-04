Скрытая от охотников за чужими сенсационными заголовками форма 10-Q на сайте AMD содержит достаточно интересной информации, чтобы вернуться к разбору итогов деятельности компании во втором квартале текущего года. Начнём с того, что к середине года складские запасы продукции AMD в стоимостном выражении выросли на 35% по сравнению с концом декабря прошлого года.
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Материалов на складах компании стало в два раза больше в стоимостном выражении, обрабатываемой продукции стало больше на 29,5%, а запасы готовой продукции увеличились примерно в полтора раза. Если учесть, что спрос на ПК во втором квартале снижался, последнее изменение можно признать закономерным.
На этих же интервалах в пять с лишним раз увеличились авансовые платежи поставщикам AMD, хотя выплаты по долгосрочным соглашениям с подрядчиками и партнёрами при этом несколько снизились.
Как пояснил вчера финансовый директор AMD, если в прошлом году компания авансировала в поставки необходимой ей для работы продукции более $1 млрд, то по итогам текущего года эта сумма будет несколько выше.
Примечательно, что до конца текущего года компания должна выплатить поставщикам сырья и компонентов около $6,6 млрд, а эта сумма сопоставима с выручкой второго квартала, хотя с учётом аутсорсинга производственных услуг это совершенно предсказуемо. На следующий год безусловные платежи партнёрам пока не превышают $2,2 млрд, а 2024 год не дотягивает и до $1 млрд. Напомним, что в этих рамках у AMD продолжит действовать соглашение с GlobalFoundries о поставке компонентов, выпускаемых по технологиям «толще» 7 нм.