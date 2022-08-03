Затея, обречённая на провал.

Рост политической напряжённости между КНР и США по ситуации в Тайванем наблюдается уже не первый месяц подряд, а потому некие эксперты уже посоветовали властям острова в случае начала полномасштабного вторжения со стороны Китая самостоятельно уничтожить предприятия TSMC, изготавливающие полупроводниковые компоненты по передовым литографическим технологиям.

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Спикер парламента США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) всё же посетила Тайвань на этой неделе, но о программе визита приходится узнавать из третьих рук, поскольку даже издание Nikkei Asian Review предпочитает ссылаться на сторонние источники при описании событий этой недели. По данным тайваньских СМИ, госпожа Пелоси во время своего визита на Тайвань провела беседу не только с действующим председателем совета директоров TSMC Марком Лю (Mark Liu), но и с основателем компании Моррисом Чаном (Morris Chang), который отошёл от дел и сейчас занимается в основном распространением комментариев, нередко противоречащих действиям своих преемников.

Источник изображения: TSMC

Предполагается, что руководство TSMC обсудило с Нэнси Пелоси возможность получения субсидий из бюджета США на строительство предприятия в штате Аризона, которое уже началось. Американская чиновница также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества между Тайванем и США.

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Отдельно стоит упомянуть о заявлениях Марка Лю, которые он сделал в понедельник в интервью телеканалу CNN. Он призвал горячие головы не особо фантазировать на тему военного захвата предприятий TSMC, поскольку любые насильственные попытки установить контроль над производственными площадками на Тайване упрутся в невозможность осуществлять дальнейшее их функционирование без тесного взаимодействия с партнёрами в США, Японии и Европе. Некоторые операции типа отладки проектов при помощи программного обеспечения осуществляются буквально в масштабе реального времени, и без такой поддержки извне предприятия TSMC на Тайване попросту станут бесполезны для потенциальных захватчиков. Проиграют же от реализации такого сценария буквально все страны мира.