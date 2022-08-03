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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
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На квартальном отчётном мероприятии слово финансовому директору AMD Девиндеру Кумару (Devinder Kumar) предоставлялось не так часто, но именно он рассказал о том, каких усилий компании стоило обеспечение будущих объёмов производства продукции. Как известно, AMD сама свои процессоры не производит, а потому вынуждена договариваться с ключевыми подрядчиками по квотам на их выпуск заблаговременно.

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Источник изображения: AMD

Если в 2021 году, по словам финансового директора, AMD заплатила подрядчикам около $1 млрд в счёт обеспечения будущих квот на производство чипов, то в этом году эта сумма даже чуть вырастет. По крайней мере, в следующем году компания рассчитывает увеличить объёмы поставок хотя бы тех же серверных процессоров, а потому нужно увеличить суммы авансовых платежей партнёрам.

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Лиза Су (Lisa Su) добавила, что на протяжении последних 12 месяцев компания AMD активно договаривалась с партнёрами об увеличении объёмов поставок своей продукции, а потому их наращивание будет наблюдаться в последующие четыре или даже пять кварталов.

#amd #аналитика #финансы
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