Остров небольшой, это может произойти чисто случайно (шутка).

Оспаривать факт посещения спикером американского парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) мятежного в понимании китайских властей острова Тайвань уже не приходится, но теперь издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что в программу визита американской чиновницы на Тайвань входит встреча с руководством TSMC для обсуждения перспектив получения компанией субсидий на строительство предприятия в штате Аризона.

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Источник изображения: AP

Напомним, что фактически стройка уже идёт полным ходом, и к концу следующего года возведение производственных корпусов должно завершиться, после чего к 2024 году внутри смонтируют и настроят технологическое оборудование, которое позволит выпускать для местных заказчиков полупроводниковые компоненты с нормами литографии до 5 нм включительно. Представители TSMC не раз признавались, что рассчитывают на получение субсидий от властей США, поскольку затраты на строительство предприятия в этой стране оказались заметно выше, чем на реализацию аналогичного проекта на Тайване. Фактически, затраты на текущем этапе строительства превысили собственные ожидания TSMC, а потому компания с ещё большей надеждой следила за новостями о принятии Конгрессом США пакета законов о поддержке развития национальной полупроводниковой отрасли.

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Не исключено, что в ходе встречи с руководством TSMC представители американской стороны будут обсуждать возможность строительства дополнительных предприятий в Аризоне, поскольку на первом этапе слухи упоминали о готовности компании разориться на строительство шести предприятий, пусть и в перспективе нескольких лет.