Комментарии руководства AMD с квартальной отчётной конференции всегда гораздо интереснее самой финансовой статистики, поэтому к их изучению мы переходим в первую очередь. Это в сознании завсегдатаев всякого рода каналов типа Moore’s Law is Dead сентябрьский дебют процессоров Ryzen 7000 семейства Raphael является доказанным и неоспоримым фактом, а в заявлениях официальных представителей AMD анонс этого семейства до сих пор был намечен просто «на осень 2022 года».
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Со свойственной Лизе Су (Lisa Su) прямотой генеральный директор AMD на отчётном мероприятии заявила, что анонс процессоров Ryzen 7000 и сопутствующих чипсетов для Socket AM5 состоится до конца текущего квартала, который завершится следующим месяцем. Фактически, компания даже рассчитывает на последовательный рост спроса в четвёртом квартале, во многом благодаря появлению на рынке ПК своих новых 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4.