Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Лиза Су подтвердила намерения представить процессоры Ryzen 7000 до конца сентября
В текущем квартале, другими словами.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Комментарии руководства AMD с квартальной отчётной конференции всегда гораздо интереснее самой финансовой статистики, поэтому к их изучению мы переходим в первую очередь. Это в сознании завсегдатаев всякого рода каналов типа Moore’s Law is Dead сентябрьский дебют процессоров Ryzen 7000 семейства Raphael является доказанным и неоспоримым фактом, а в заявлениях официальных представителей AMD анонс этого семейства до сих пор был намечен просто «на осень 2022 года».

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Со свойственной Лизе Су (Lisa Su) прямотой генеральный директор AMD на отчётном мероприятии заявила, что анонс процессоров Ryzen 7000 и сопутствующих чипсетов для Socket AM5 состоится до конца текущего квартала, который завершится следующим месяцем. Фактически, компания даже рассчитывает на последовательный рост спроса в четвёртом квартале, во многом благодаря появлению на рынке ПК своих новых 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4.

#amd #ryzen 7000 #amd zen 4 #raphael #socket am5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
AMD пообещала представить 5-нм графические решения RDNA 3 к четвёртому кварталу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
331
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
54
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
14
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
Собираем ПК "Мечта Школьника"
17
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
2

Сейчас обсуждают

Павел Папанин
07:38
Ддр5 не актуален. Пока не вернутттацминги с 32 на 18хотя бы
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
Николай Новичков
07:34
еще и курс доллара у него 10тилетней давности.
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Алексей Ланин
07:32
Ну вышла игра. Ну все купили. а я такой покупать не на что, скачал с торента. Ну прошел. Ну игра и игра. Ну не понравилась но прошел. Ну норм. В конце ваще не понравилась. Но рекомендую. Ну а автор ст...
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
Kostik_I
07:32
"лапки-манипуляторы способны выполнить около операций" Не очень много?
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
V.L.A.D.L.E.N
07:32
LOL, а ты не подумал, что можно быть семьей с детьми и быть хозяевами пары-тройки кошек?🤣
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
wwr222
07:27
Ааа...я то рассчитывал на подробности совращения:))
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Александр Житарев
07:26
Это производителю и нам неизвестно, а у него есть своя excel таблица и там уже все известно)))))
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
Павел Папанин
07:26
У меня вопрос. Получается резонно купить i5 (12600k) а не i7 ?)
Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
taurus88
07:26
не, уже будучи мужиком зарабатывающим.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
taurus88
07:22
нынешнее поколение геймеров настолько дно, что даже такой высер сделало топом, обогнав гада войны.
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем