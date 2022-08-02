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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Немецкая компания ZF начнёт осваивать рынок коммерческих электромобилей с Японии
Там же будет организовано локальное производство.
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Структурные изменения автомобильного рынка привлекают на него новых игроков. Увидев перспективы в сегменте электромобилей, свои обширные связи намеревается монетизировать компания Foxconn. По информации Nikkei Asian Review, третий в мире по величине поставщик автомобильных комплектующих и трансмиссий – немецкая компания ZF, собирается попробовать силы в производстве коммерческих электромобилей именно на японской земле.

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Источник изображения: Hino Motors

С 2023 года ZF приступит к разработке прототипов небольших электрических грузовиков и фургонов, позволяющих перевозить от одной до двух тонн груза на расстояние до 400 км без необходимости подзарядки. Машины первого поколения могут стоить до $77 000, что в два раза выше стоимости японских конкурентов на основе ДВС, но со временем ZF рассчитывает опустить стоимость в два раза без ущерба для прибыльности бизнеса. К 2030 году ZF рассчитывает наладить выпуск более 10 тысяч коммерческих электромобилей в год, в случае успеха бизнес будет расширен за пределы Японии. В этой стране компания собирается поручить сборку коммерческих электромобилей местным подрядчикам, но будет сама заниматься разработкой конструкции и формированием цепочек поставок компонентов типа тех же тяговых батарей.

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Не совсем очевидный выбор страны для запуска такой инициативы источник объясняет тем, что на японском рынке электромобилей низка конкуренция, ибо в коммерческом сегменте дочернее предприятие Toyota Motor только сейчас собирается начать распространять фургоны Hino Dutro на электротяге (на фото выше), которые обеспечат запас хода всего около 100 км. Если опыт экспансии на японском рынке окажется удачным, ZF задумается о выходе на рынок коммерческих электромобилей Европы.

#электромобили #япония #электрогрузовики
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