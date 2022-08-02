С 24 активными ядрами и без экзотического охлаждения.

О разгоне будущих процессоров на страницах этого сайта можно писать бесконечно, но вездесущий ресурс WCCFTech добрался до обсуждения новых результатов тестирования процессора Raptor Lake-S, которые были опубликованы в китайских социальных сетях. На этот раз испытаниям подвергся инженерный образец с 24 ядрами – восемью производительными и 16 энергоэффективными. Такая модель в серийном исполнении должна носить обозначение Intel Core i9-13900K.

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Источник изображения: Baidu, VideoCardz

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Во встроенном тесте CPU-Z этот процессор набрал 976 баллов в однопоточном бенчмарке, его частота при этом незначительно превысила 6.0 ГГц без каких-либо ухищрений с точки зрения охлаждения. Для соответствующих целей автор использовал необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Напряжение питания процессора достигало 1,546 В.