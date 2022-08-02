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Новости Hardware Алексей Сычёв
За два месяца желающих организовать в Испании производство 5-нм чипов так и не нашлось
Разве что Intel решила развивать здесь исследовательский центр по суперкомпьютерам.
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Ещё в конце мая испанские власти объявили о намерениях выделить 12 млрд евро субсидий на организацию в стране производства полупроводниковых компонентов, рассчитывая со временем наладить и выпуск 5-нм чипов, но теперь Bloomberg сообщает, что за прошедшее время желающих взяться за развитие полупроводниковой отрасли в Испании так и не нашлось.

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Источник изображения: TSMC

Правительственные источники, впрочем, поясняют, что переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но окончательные решения пока не приняты. Неофициально заявляется, что готовые строить в Европе предприятия по выпуску чипов компании предпочитают выбирать другие страны, которые уже обладают необходимой для снабжения такого рода производств инфраструктурой, а также приемлемым кадровым потенциалом.

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К слову, испанскому автопрому, который по своим масштабам в Европе уступает только немецкому, пригодился бы «домашний» источник полупроводниковых компонентов, для производства которых нет нужды использовать самую современную литографию. В этом году было объявлено о двух ключевых инициативах в сфере развития европейской полупроводниковой отрасли: Intel сообщила о намерениях построить крупный производственный комплекс в Германии и ряд менее значимых предприятий и исследовательских центров в других странах региона, а GlobalFoundries совместно с французской STMicroelectronics решила вложиться в строительство нового предприятия во Франции.

#полупроводники #литографическое производство #европа #субсидии #испания
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