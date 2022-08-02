А получатели субсидий не смогут заниматься расширением выпуска 28-нм чипов в Китае.

По информации Business Korea, власти США реализовали свои давние намерения расширить перечень экспортного контроля, который запретил поставку в КНР оборудования, позволяющего выпускать полупроводниковые компоненты по технологии 14 нм. Ранее граница дозволенного проходила по рубежу 10 нм, но теперь санкции расширены в сторону «загрубления» технологических норм.

реклама

Источник изображения: TSMC

Как показывает практика, даже в таких сложных условиях китайской SMIC удаётся совершенствовать свои литографические технологии. В прошлом месяце стало известно, что она изготовила похоже по своим качествам на 7-нм изделия компоненты для китайских клиентов ещё год назад. Корейским компаниям, которые выпускают память на территории КНР, новые санкции США пока ничем не грозят, но в перспективе могут ограничить потенциал модернизации местных производственных линий.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Принятый Конгрессом США накануне пакет законов о выделении субсидий на развитие национальной полупроводниковой промышленности попутно запретил соискателям на протяжении десяти лет расширять свои мощности в Китае, использующие 28-нм и более прогрессивные технологические нормы. Считается, что пострадать от этого может лишь TSMC, поскольку её предприятие в китайском Нанкине способно выпускать 16-нм чипы. Intel от своего китайского предприятия по производству твердотельной памяти избавилась, и теперь это головная боль SK hynix, а Samsung на своём предприятии в Сиане использует более зрелые литографические нормы.