По крайней мере, если она выросла, то не так сильно, как ожидалось.

На этой неделе свой квартальный отчёт должна опубликовать AMD, и большинство аналитиков убеждено, что с трудностями отчётного периода эта компания справилась значительно лучше конкурирующей Intel, но представители Susquehanna Financial Group считают, что Лизу Су (Lisa Su) и её соратникам придётся как минимум снизить прогноз по выручке на третий квартал и весь 2022 год. В особенности это касается сегмента ПК, который в случае с AMD до сих пор демонстрировал динамику лучше рынка за счёт того, что компания теснила позиции Intel.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Представители Lynx Equity Strategies выразили уверенность, что преимущество AMD в серверном сегменте по соотношению цены и производительности процессоров сохранится до 2024 года включительно, хотя ещё недавно в качестве соответствующего рубежа назывался 2023 год. За минувшие сутки курс акций AMD вырос почти на 3%, отображая тем самым уверенность инвесторов в способности компании продемонстрировать более выдающиеся результаты второго квартала по сравнению с Intel.