В полном созвучии с шедевром средневековой арабской и персидской литературы.

Упорству и работоспособности российского энтузиаста с псевдонимом Traktor можно только удивляться. Пока один Алексей собирался с мыслями, чтобы написать новость об очередных достижениях своего неугомонного тёзки, последний выдал информационный повод, заслуживающий бурных и продолжительных аплодисментов от лица тех, кто понимает, какой термин лёг в основу названия того сайта, на котором сейчас вы читаете этот материал.

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Источник изображения: HWBot

Прежде всего, ещё в конце прошлой недели Traktor занял все первые места в модельной категории Radeon RX 6500 XT, раскошелившись на приобретение данной видеокарты на вторичном рынке – она ему досталась в запечатанном пакете, к слову. В комбинации с процессором Intel Core i9-12900K, который при помощи водоблока, чиллера и дополнительных вентиляторов смог работать на частоте 5600 МГц с сохранением активности всех ядер и потоков, эта видеокарта со штатной системой охлаждения работала на частотах 2975/19200 МГц.

Источник изображения: HWBot

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Локальной вершиной усилий нашего соотечественника стало получение 1001-го золотого кубка HWBot. Алексей заслуженно считается самым результативным российским оверклокером по версии этого ресурса, а в текущем сезоне он вошёл в число 15 самых активных специалистов по экстремальному разгону, обойдя две сотни матёрых конкурентов.